Hakkari'de Kamyonet Yan Yattı: 5 Kişi Yaralandı

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'de kontrolden çıkan kamyonetin yan yatması sonucu 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Hakkari- Van kara yolu üzerinde bulunan 1. tünel mevkiinde meydana geldi. Hakkari istikametine gelmekte olan ve henüz sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 73 SD 938 plakalı Peugeot marka kamyonet, bilinmeyen bir sebepten dolayı yan yattı. Yolda geçenlerin durumu 112 Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine bölgeye ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçta bulunan 5 kişi ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesine kaldırılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. - HAKKARİ