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Hakkari'de Kamyonet Uçuruma Yuvarlandı: 1 Yaralı

Hakkari'de Kamyonet Uçuruma Yuvarlandı: 1 Yaralı
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Yüksekova ilçesinde direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu bir kamyonet uçuruma yuvarlandı. Kazada 3 kişiden 1'i yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde direksiyon hakimiyeti kaybedilen kamyonetin uçuruma yuvarlanması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, ilçeye 30 kilometre uzaklıkta bulunan Doski Vadisi'nin Köşkönü köyü yakınlarında meydana geldi. Plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen kamyonet, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi üzerine uçuruma yuvarlandı. Kazada, araçta bulunan 3 kişiden biri yaralanarak Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yüksekova Güvenlik hakkari 3-sayfa Yaşam Kaza

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