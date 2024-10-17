Hakkari'de Kamyonet Devrildi, 1 Yaralı

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'de yolda çıkan kamyonetin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, sabah saatlerinde Hakkari- Van kara yolu Erziki mevkiinde meydana geldi. Hakkari'den Van istikametine gitmekte olan E.E. yönetimindeki 65 NN 197 plakalı kamyonet, havanın yağışlı olmasından dolayı direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yan yattı. Kazada sürücü E.E. hafif yaralanırken, yanında bulunan 2 kişi ise yara almadan kurtuldu. - HAKKARİ