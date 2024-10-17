Üye Girişi
Haberler

Hakkari'de Kamyonet Devrildi, 1 Yaralı

Hakkari'de Kamyonet Devrildi, 1 Yaralı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hakkari-Van kara yolunda meydana gelen kazada, yağış nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyonet devrildi. Sürücü hafif yaralanırken, yanındaki iki yolcu yara almadan kurtuldu.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'de yolda çıkan kamyonetin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, sabah saatlerinde Hakkari- Van kara yolu Erziki mevkiinde meydana geldi. Hakkari'den Van istikametine gitmekte olan E.E. yönetimindeki 65 NN 197 plakalı kamyonet, havanın yağışlı olmasından dolayı direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yan yattı. Kazada sürücü E.E. hafif yaralanırken, yanında bulunan 2 kişi ise yara almadan kurtuldu. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Güvenlik 3-sayfa hakkari Ulaşım Yaşam Kaza Van

Nakit parayla kira ödeme devri bitti

Nakit parayla kira ödeme devri bitti

 Cumhuriyet Başsavcısı sevgilisinin eski sevgililerini gözaltına aldırdı

Cumhuriyet Başsavcısı sevgilisinin eski sevgililerini gözaltına aldırdı

 Kara kış geldi, sıcaklıklar 12 derece birden düşecek

Kara kış geldi! Sıcaklıklar 12 derece birden düşecek
Kredi kartı ve kredi borçlarında yeni dönem 1 Kasım'da başlıyor

Kredi kartı borçlarında yeni dönem
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
DÜNYA ASTSUBAYLAR GÜNÜ MESAJLARI 2024 | Dünya Astsubaylar Günü ile ilgili güzel sözler… Semih Çelik'in hastane raporları Nevşehir hava durumu 17 Ekim | Bugün Nevşehir'e kar yağdı mı, hava nasıl olacak? Nevşehir'de 15 günlük hava durumu! Kayseri hava durumu 17 Ekim | Bugün Kayseri'ye kar yağdı mı, hava nasıl olacak? Kayseri'de 15 günlük hava durumu! 17 Ekim Trabzon hava durumu | Trabzon'da hava nasıl olacak? Trabzon günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! ATV CANLI YAYIN İZLE 2024! Bugün (17 Ekim) Müge Anlı yeni bölüm canlı izleme linki Liam Payne neden intihar etti? Konya hava durumu 17 Ekim | Bugün Konya'ya kar yağdı mı, hava nasıl olacak? Konya'da 15 günlük hava durumu! Liam Payne kaç yaşındaydı? Az önce deprem mi oldu? 17 Ekim en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! TBMM personel alımı başvuruları başladı mı? TBMM personel alımı başvuru şartları nedir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.