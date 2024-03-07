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Hakkari'de Kaçak Malzeme Operasyonu

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Hakkari'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde çok sayıda kaçak malzeme ele geçirildi. Operasyonda 31 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Hakkari'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde çok sayıda kaçak malzeme ele geçirildi.

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince; kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek şüphelilerin yakalanması amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında; 410 paket gümrük kaçağı sigara, 945 paket gümrük kaçağı bal, 29 paket gümrük kaçağı çay, 100 paket gümrük kaçağı puro, 98 adet gümrük kaçağı elektronik sigara, 1 paket gümrük kaçağı sigara kağıdı, 548 adet gümrük kaçağı güneş gözlüğü, 128 adet gümrük kaçağı şemsiye, 2 ton 380 gram gümrük kaçağı çay, 488 çift gümrük kaçağı ayakkabı, bin 600 adet gümrük kaçağı giyim malzemesi, 3 bin 174 adet gümrük kaçağı şal, 414 adet gümrük kaçağı termos, 72 adet gümrük kaçağı oyuncak, 4 bin 250 çift gümrük kaçağı eldiven, 273 adet gümrük kaçağı takı, 50 adet gümrük kaçağı şarj aleti, 34 adet gümrük kaçağı fincan takımı, 575 adet gümrük kaçağı tayt, 4 adet gümrük kaçağı el feneri, 8 adet gümrük kaçağı kahve öğütücü ele geçirildi. Olayla ilgili 31 şüpheli hakkında adli işlem yapılmıştır. İlimizin huzuru, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için çalışmalarımız aralıksız olarak devam edecektir" denildi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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