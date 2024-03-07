Hakkari'de Kaçak Malzeme Operasyonu

Hakkari'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde çok sayıda kaçak malzeme ele geçirildi.

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince; kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek şüphelilerin yakalanması amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında; 410 paket gümrük kaçağı sigara, 945 paket gümrük kaçağı bal, 29 paket gümrük kaçağı çay, 100 paket gümrük kaçağı puro, 98 adet gümrük kaçağı elektronik sigara, 1 paket gümrük kaçağı sigara kağıdı, 548 adet gümrük kaçağı güneş gözlüğü, 128 adet gümrük kaçağı şemsiye, 2 ton 380 gram gümrük kaçağı çay, 488 çift gümrük kaçağı ayakkabı, bin 600 adet gümrük kaçağı giyim malzemesi, 3 bin 174 adet gümrük kaçağı şal, 414 adet gümrük kaçağı termos, 72 adet gümrük kaçağı oyuncak, 4 bin 250 çift gümrük kaçağı eldiven, 273 adet gümrük kaçağı takı, 50 adet gümrük kaçağı şarj aleti, 34 adet gümrük kaçağı fincan takımı, 575 adet gümrük kaçağı tayt, 4 adet gümrük kaçağı el feneri, 8 adet gümrük kaçağı kahve öğütücü ele geçirildi. Olayla ilgili 31 şüpheli hakkında adli işlem yapılmıştır. İlimizin huzuru, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için çalışmalarımız aralıksız olarak devam edecektir" denildi. - HAKKARİ