Hakkari'de Jandarmadan Dolandırıcılığa Karşı Farkındalık Çalışması

Hakkari'de Jandarmadan Dolandırıcılığa Karşı Farkındalık Çalışması
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Hakkari İl Jandarma Komutanlığı, dolandırıcılık suçlarına karşı vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirdi ve uyarıcı broşürler dağıttı. Teknolojinin suç türlerinde yarattığı değişimlere dikkat çekildi.

Hakkari'de jandarma ekipleri, teknolojinin gelişmesiyle birlikte suç türlerinde yaşanan değişimlere dikkat çekerek, özellikle dolandırıcılık suçlarına karşı vatandaşları bilgilendirdi.

Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, teknolojinin gelişmesiyle birlikte suç türlerinde yaşanan değişimlere dikkat çekerek, özellikle dolandırıcılık suçlarına karşı vatandaşları bilgilendirmek amacıyla önemli bir farkındalık çalışması gerçekleştirdi. Jandarma ekipleri tarafından yapılan bilgilendirme faaliyetleri kapsamında, dolandırıcılık girişimlerine karşı alınabilecek önlemleri içeren uyarıcı broşürler vatandaşlara dağıtıldı. Özellikle internet, telefon ve sosyal medya aracılığıyla gerçekleştirilen dolandırıcılık yöntemlerine karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

Yetkililer, bu tür olaylarla karşılaşılması durumunda vatandaşların zaman kaybetmeden kolluk kuvvetlerine ihbarda bulunmasının büyük önem taşıdığını, ilin huzuru, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması ile suçluların yakalanmasına yönelik çalışmaların aralıksız olarak devam edeceği belirtildi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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