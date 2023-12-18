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Hakkari'de Jandarma Operasyonunda Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi

18 Aralık 2023 21:46 Güncelleme: 21:48 Abone Ol

Hakkari'de gerçekleştirilen operasyonda jandarma ekipleri tarafından silah ve mühimmat ele geçirildi. Operasyonda PKK/KCK terör örgütüne ait birçok silah ve mühimmat bulundu.