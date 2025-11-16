Hakkari'de İşçi Taşıyan Kamyonet Zap Suyu'na Uçtu: 2 Ölü, 3 Yaralı
Hakkari'nin Seyir Tepesi mevkiinde kontrolden çıkan bir kamyonetin Zap Suyu'na düşmesi sonucu 2 işçi hayatını kaybederken, 3 işçi de yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Edinilen bilgiye göre, Hakkari'nin Seyir Tepesi mevkiinde kontrolden çıkan kamyonet Zap Suyu'na uçtu. Kazada Macit Dayan ve Sıtkı Dayan isimli işçiler ağır olmak üzere 5 işçi yaralandı. Ambulansla Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Macit Dayan ve Sıtkı Dayan, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, diğer işçilerin tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - HAKKARİ
