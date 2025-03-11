MHP, CHP ile görüşmeme kararı aldı

MHP, CHP'ye tüm kapıları kapattı! Görüşmek için tek bir şartları var
ABD-Ukrayna zirvesinden ateşkes kararı çıktı

Dünyanın gözü Cidde'deydi! ABD-Ukrayna zirvesinden sonuç çıktı
Kanada, ABD'ye elektrik ihracatındaki vergiyi askıya aldı

Trump, tehditle boyun eğdirdi! Geri adım attılar
Halk TV'de Rasim Ozan Kütahyalı krizi! Hepsi birden istifa etti

Halk TV'de Rasim Ozan Kütahyalı depremi! Hepsi birden istifa etti

Hakkari'de Irak merkezli deprem anı güvenlik kamerasında

Hakkari'de Irak merkezli deprem anı güvenlik kamerasında
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yüksekova'da hissedilen 4.8 büyüklüğündeki Irak merkezli deprem anı bir marketteki güvenlik kamerasına yansıdı. Deprem sonrası halk camilere davet edildi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde de hissedilen Irak merkezli 4.8 büyüklüğündeki deprem anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Türkiye saati ile 21.03'te merkez üssü Irak'ın Erbil kentinde 7 kilometre derinliğinde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Hakkari ve ilçelerinde de hissedildi. Yüksekova'da depremin ardından vatandaşlar kendilerini sokağa attı. Camilerde yapılan anonslarla,

"Bu gece camilerimiz sabaha kadar açık olacaktır. Değerli halkımız Rabbim bizi bütün afetlerden muhafaza eylesin inşallah. Bu gece sabaha kadar camilerimiz açık olacaktır" diyerek vatandaşlar camilere davet edildi.

Depremin meydana geldiği sırada, Cengiz Topel Caddesi üzerinde bulunan bir markette raflarda bulunan ürünlerin sarsıntının etkisiyle yere düştüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Genç kadını sokak ortasında döverek öldürdü
img

Canlı yayında Galatasaray için olay yaratacak sözler!
img

Trump'ın ortada bıraktığı lider Türkiye'nin kapısına dayandı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
4 çocuk annesi kadın, silahla vurularak öldürüldü

4 çocuk annesi kadın vahşice katledildi
Barcelona-Benfica maçında ilginç anlar: Hakem iftar molasını yanlış verdi

Hakem iftar molasını yanlış verdi, devreye Orkun girdi
Bahçeli ile görüşmek isteyen İmamoğlu hiç beklemediği hareketle karşılaştı

Bahçeli'yle görüşmek isteyen İmamoğlu'na soğuk duş
Bakanlık 6 sucuk markasını daha ifşa etti

Bakanlık ifşa etti! Bu 6 sucuk markasını evinize sokmayın
Dehşete düşüren görüntü! Polisin kafasını ezmeye çalıştı

Bir kentimizi ayağa kaldıran görüntü! Polisin kafasını ezmeye çalıştı
Bu cesareti nereden alıyorlar? Videoyu izleyen herkes Bakan Yerlikaya'yı etiketledi

Görüntüyü izleyen herkes Bakan Yerlikaya'yı etiketledi

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.