Hakkari'de intihar vakaları azaldı

Hakkari'de 2024 yılının ilk 6 ayında il genelinde 9 intihar vakası yaşandığı belirtildi.

Vali Ali Çelik; Vali Yardımcısı Tayyar Emre Mahmutoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz ve birim amirleri ile birlikte asayiş toplantısı yaptı. Toplantıda 1-29 Haziran tarihleri arasında meydana gelen olayların bir önceki yılın aynı tarihlerine oranla analizini içeren brifingler incelendi. Toplantıda 1 Ocak 2024 tarihinden 29 Haziran'a kadar meydana gelen intihar olaylarına ilişkin incelemeler de yapıldı. Yapılan incelemelerde; 2024 yılının ilk 6 ayında il genelinde 9 intihar vakasının meydana geldiği, 2023 yılının ilk 6 ayında ise intihar sayısının 16 olduğu ve geçen yıla oranla intihar olaylarının yüzde 44 oranında azaldığı belirtildi. Vali Çelik, intihar eylem planının tüm paydaşlarla birlikte sahadaki çalışmaların artırılarak devam edilmesi gerektiğini söyleyerek kurumlararası işbirliğinin önemine vurgu yaptı.

Vali Çelik, 1-29 Haziran tarihleri arasında meydana gelen olayların bir önceki yılın aynı dönemine oranla; hırsızlık suçlarının yüzde 73 oranında azalmasında, kaçakçılık suçlarının ortaya çıkartılması için yapılan başarılı operasyonların yüzde 221 oranında artmasında ve dönem içerisinde çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan 202 şahsın yakalanmasında emeği geçen kolluk görevlilerine teşekkür etti. - HAKKARİ