Hakkari'de İnşaat Kazası: 3 İşçi Yaralı

Güncelleme:
Hakkari'nin Gazi Mahallesi'nde TOKİ tarafından yapılan konut inşaatında beton dökümü sırasında çökme meydana geldi. Üç işçi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Hakkari'nin Gazi Mahallesi'ndeki konut inşaatında beton dökümü sırasında kalıbın çökmesi sonucu 3 işçi yaralandı.

Alınan bilgilere göre olay, Gazi Mahallesi'nde Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından yapımı süren konut inşaatında meydana geldi. Sabah saatlerinde çalışmalara başlayan işçilerden 3'ü, beton dökümü sırasında çöken kalıbın altında kaldı. Arkadaşlarının yardımıyla beton kalıbın altından çıkarılan 3 işçi, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
