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Hakkari'de İki Aşiret Arasında Kavga: 1 Yaralı

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde farklı iki aşirete mensup 2 grup arasında çıkan kavga sonucunda 1 kişi yaralandı. İlçenin ileri gelenleri ve kanaat önderlerinin araya girmesiyle kavga barışla sonuçlandı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde öğlen saatlerinde farklı iki aşirete mensup 2 grup arasında kavga çıktı. Çıkan kavga sonucu 1 kişi yaralandı. İlçenin ileri gelenlerinin ve kanaat önderlerinin araya girmesiyle 2 grup arasındaki kavga barışla sonuçlandı.

Edinilen bilgilere göre, Cengiz Topel Caddesi üzerinde 2 grup arasında nedeni bilinmeyen şekilde kavga çıktı. 2 grup arasındaki kavganın büyümesiyle beraber olay yerine gelen polis ekipleri biber gazı kullanarak kavga edenleri dağıttı.

Kavganın büyümesi ve sürmesi üzerine olay yerine gelen Hakkari Eski Milletvekili Esat Canan, kanaat önderi Nejdet Buldan ve ilçenin tanınan imamlarından Cafer Çalışkan'ın araya girmesi sonucu kavga son buldu ve 2 grup barıştırıldı.

Heyet adına konuşan Esat Canan, "Kimsenin bu memleketin huzurunu bozmaya hakkı yoktur. Hepimiz burada kardeşiz. Kavgaların büyümesine ve kötü sonuçların doğmasına asla izin vermeyeceğiz. Biz bugün kavgaya karışanları barıştırdık. İlçenin ileri gelenleri ve büyükleri oldukça bu memlekete asla kimse sıkıntı yaşatamayacak. Bugün de bu 2 grup barışmıştır" dedi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yüksekova hakkari Kavga Olay 3.Sayfa Güncel Haberler

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