Hakkari'de İki Araç Çarpıştı, 8 Kişi Yaralandı
Hakkari'nin Sere Solan mevkiinde iki aracın kafa kafaya çarpması sonucu meydana gelen trafikte 8 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Hakkari'de iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Sere Solan mevkiinde sürücülerinin ismi öğrenilemeyen iki araç keskin virajda kafa kafaya çarpıştı. Kazada her iki araçtaki toplam 8 kişi yaralandı. Olay yerine ambulans, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - HAKKARİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa