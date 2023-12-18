Hakkari'de hırsızlık olayına karışan kişi tutuklandı

Hakkari'nin Biçer Mahallesi'nde meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili yapılan çalışmalar sonucunda, hırsızlık olayına karıştığı iddia edilen bir kişi tutuklandı.

Hakkari'de hırsızlık olayına karışan bir kişi çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Bir süre önce Hakkari'nin Biçer Mahallesi'nde meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, hırsızlık olayına karıştığı iddia edilen bir kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki sorgusu tamamlanan şahıs akşam saatlerinde çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - HAKKARİ