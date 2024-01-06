Hakkari'de heyelan: Ev güvenlik amacıyla boşaltıldı

Hakkari'de heyelan meydana geldi. Dağdan kopan kaya parçaları bir evin üzerine düştü. Olayda yaralanan olmazken ev güvenlik amacıyla boşaltıldı.

Hakkari'nin Keklikpınar Mahallesi'nde ikamet eden 6 nüfuslu Yakın ailesinin yaşadığı evin üzerine akşam saatlerinde dağdan kopan kayalar düştü. Polis olay yerinde güvenlik önlemleri alırken bölgeye AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan olmazken, maddi hasar meydana gelen ev güvenlik amacıyla boşaltıldı.

"Deprem sandım"

Ev sahibi Emin Yakın, "Evde oturuyorduk. Aniden evim sallandı, deprem sandım. Eşim ve çocukların arka odadaydı içeri kaçtılar. Arka odalarımın üzerimize doğru geldiğini gördüm. Can havliyle engelli oğlumu ve çocuklarımı dışarı çıkardım. Sonradan anladım ki evimin arka tarafındaki tepeden kayalar kopup evimin üzerine gelmiş. Evimde hasar var. Bu kış günü evimi terk etmek zorunda kalıyorum" diye konuştu. - HAKKARİ