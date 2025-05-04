Hakkari'de Hafif Ticari Araç Zap Suyu'na Uçtu: 1 Yaralı

Hakkari'de Hafif Ticari Araç Zap Suyu'na Uçtu: 1 Yaralı
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Hakkari'de meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araç, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu Zap Suyu'na uçtu. Kazada 1 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Hakkari'de hafif ticari araç Zap Suyu'na uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Kırıkdağ köyü Yeni Mahalle mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 DVF 170 plakalı Peugeot marka hafif ticari araç, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu kontrolden çıkarak Zap Suyu'na uçtu. İhbar üzerine olay yerine ambulans, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sürücü kamyonetten çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle kullanılamaz hale gelen araç, olay yeri incelemesinin ardından çekiciyle otoparka götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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