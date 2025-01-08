Hakkari'de Geri Manevra Yapan Araç Üniversiteli Kızı Yaraladı

Hakkari'de geri manevra yapan aracın çarptığı illeri sürülen üniversiteli kız öğrenci yaralandı.

Alınan bilgilere göre olay, Vali İdris Akbıyık İlk ve Ortaokulu yakınlarında meydana geldi. Geri manevra yapan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen araç, A.O. isimli üniversite öğrencisine çarptı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı öğrenci hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Üniversite öğrencisinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - HAKKARİ