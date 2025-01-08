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Hakkari'de Geri Manevra Yapan Araç Üniversiteli Kızı Yaraladı

Hakkari'de Geri Manevra Yapan Araç Üniversiteli Kızı Yaraladı
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Hakkari'de geri manevra yapan bir araç, A.O. isimli üniversite öğrencisine çarparak yaralanmasına neden oldu. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve öğrenci hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Hakkari'de geri manevra yapan aracın çarptığı illeri sürülen üniversiteli kız öğrenci yaralandı.

Alınan bilgilere göre olay, Vali İdris Akbıyık İlk ve Ortaokulu yakınlarında meydana geldi. Geri manevra yapan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen araç, A.O. isimli üniversite öğrencisine çarptı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı öğrenci hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Üniversite öğrencisinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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