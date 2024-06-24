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Hakkari'de Genç Balkondan Düşerek Yaralandı

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir genç, balkonda sigara içerken dengesini kaybederek aşağı düştü. Yaralı genç hastaneye kaldırıldı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, binanın 3'üncü katının balkonuna sigara içmek için çıkan genç dengesini kaybederek aşağı düştü. Ekiplerin ilk müdahalesiyle yaralı genç hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Esenyurt Mahallesi'nde bulunan TOKİ Küme Evleri'nde bir binanın 3'üncü katında bulunan Barış Keği (26) balkonda sigara içmek isterken dengesini kaybederek yere düştü. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Barış Keği Yüksekova Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Akrabalarına misafirliğe gelen ve 3'üncü katın balkonundan düşen Barış Keği'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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