Hakkari'de gece çıkan anız yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

Hakkari'de gece çıkan anız yangınına itfaiye ekibi anında müdahale edilerek söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre yangın, Biçer Mahallesi 711. Sokak TOBB Ortaokulu yanında meydana geldi. Gece yarısı bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa süre içerisinde bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını yerleşim yeri ve ağaçlık bölgeye sıçramadan kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. - HAKKARİ