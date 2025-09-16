Haberler

Hakkari'de Freni Patlayan Çekici 6 Araca Çarptı

Hakkari'de Freni Patlayan Çekici 6 Araca Çarptı
Güncelleme:
Hakkari'nin Dağgöl Mahallesi'nde, frenleri boşalan bir çekici, yokuş aşağı inerek 6 araca çarptı. Olayda iki kadın panik yaşarken, sağlık ekipleri ambulansla hastaneye kaldırdı.

Hakkari'de frenleri boşalarak kontrolden çıkan çekici 6 araca çarptıktan sonra durabildi.

Alınan bilgilere göre kaza, Dağgöl Mahallesi Medeni Sancar Kavşağı'nda meydana geldi. Yokuş aşağı inen, plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen bir çekici, iddiaya göre freni patladığı için duramayarak önünde seyir halinde olan 6 araca çarptıktan sonra kaldırıma çıkarak durabildi. Çarpmanın etkisiyle araçlarda maddi hasar meydana gelirken, kazaya karışan araçlardan birinde bulunan 2 kadın ise büyük panik yaşadı. Çevredeki vatandaşlar tarafından araçtan çıkarılan kadınlar, refüjde sakinleştirildi.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, korku ve panik yaşayan 2 kadını ambulansla hastaneye kaldırdı.

Bir sürücüsünün araç kamerasına saniye saniye yansıyan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
