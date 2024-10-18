Üye Girişi
Haberler

Hakkari'de Evrakta Sahtecilik Operasyonunda 5 Tutuklama

Hakkari'de Evrakta Sahtecilik Operasyonunda 5 Tutuklama
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yüksekova ilçesinde ilçe nüfus müdürlüğünde evrakta sahtecilik yaptığı iddia edilen 16 kişiden 5'i tutuklandı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde ilçe nüfus müdürlüğünde evrakta sahtecilik yapıldığı gerekçesiyle gözaltına alınan 16 kişiden 5'i çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Geçtiğimiz günlerde ilçe nüfus müdürlüğünde evrakta sahtecilik yapıldığı iddiasıyla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince ilçe nüfus müdürlüğüne operasyon düzenlendi. Ekipler tarafından İlçe Nüfus Müdürlüğünde yapılan detaylı aramada evrakta sahtecilik yapıldığı gerekçesiyle 16 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 16 kişi sabah saatlerinde adliyeye getirilerek savcılık tarafından ifadeleri alındı. İfadeleri alınan 16 şahıs sulh ceza mahkemesine sevk edilirken savcılık 5 kişi hakkında tutuklama talebinde bulundu. Mahkeme evrakta sahtecilik yapıldığı gerekçesiyle 5 kişinin tutuklanmasına karar verdi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Operasyon Yüksekova Politika 3-sayfa hakkari Hukuk

İsrail ordusu paylaştı! İşte Sinvar'ın son anlarını gösterdiği iddia edilen drone görüntüleri

Yahya Sinvar'ın drone kamerasına yansıyan son anları

 İsrail 'Yahya Sinvar'ı öldürdük' dedi, Hamas'tan beklenen açıklama geldi

İsrail "Sinvar öldürüldü" dedi Hamas'tan beklenen açıklama geldi

 Narin'i dere kenarına gömen Nevzat Bahtiyar'ın kızını kaçırıp hamile bırakmışlar

Narin cinayetinde ses getirecek yeni belge! Kızını kaçırıp hamile bırakmışlar
Hayatını kaybeden oyuncu Vural Çelik, 2 gün önce hastaneden video paylaşmış

Sevenlerini yasa boğan ünlü oyuncu 2 gün önce video paylaşmış
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
8 kilo altını banka kasasında kaybolan gurbetçi kim, altın hangi bankada kayboldu? Gaziantep elektrik kesintisi! 18-19 Ekim İslahiye, Nurdağı, Oğuzeli elektrik kesintisi listesi Türev Uludağ kimdir? Şef Türev kaç yaşında, nereli? Bursa elektrik kesintisi! 18-19 Ekim İnegöl, Gemlik, Mudanya elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesintisi! 18-19 Ekim Keçiören, Mamak, Etimesgut elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Adana Valisi kimdir? Adana Valisi Yavuz Selim Köşger kimdir? Antalya elektrik kesintisi! 18-19 Ekim Manavgat, Konyaaltı, Serik elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Varda Köprüsü nerede? Varda köprüsü hangi il, ilçede? Varda köprüsü kim inşa etti? 18-19 Ekim Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Ereğli, Akşehir, Beyşehir elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Karaisalı, nerede? Karaisalı nereye, hangi ile bağlı? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 18-19 Ekim Karşıyaka, Konak, Bayraklı elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.