Hakkari'de Evrakta Sahtecilik Operasyonu: 16 Kişi Gözaltında
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde evrakta sahtecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 16 kişi, adliyeye sevk edildi. Operasyon, Yüksekova İlçe Nüfus Müdürlüğü'nde gerçekleştirildi.
Hakkari'de 'evrakta sahtecilik' yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 16 kişi adliyeye çıkarıldı.
Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz günlerde Yüksekova İlçe Nüfus Müdürlüğünde evrakta sahtecilik yapanlara yönelik operasyon düzenlemiş ve farklı adreslerde 16 kişi gözaltına alınmıştı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Yüksekova Adalet Sarayı'na getirilerek savcılığa çıkarıldı.
Gözaltına alınanların ailelerinin ise adliye önündeki bekleyişleri sürüyor. - HAKKARİ