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Hakkari'de Evde Yangın: Maddi Hasar Oluştu

Hakkari'de Evde Yangın: Maddi Hasar Oluştu
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Kırıkdağ köyünde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın korku ve paniğe neden olurken, evde maddi hasar meydana geldi.

Hakkari'nin Kırıkdağ köyünde bir evde meydana gelen yangın maddi hasara yol açtı.

Edinilen bilgiye göre yangın, Kırıkdağ köyünde ikamet eden Süleyman Turan isimli vatandaşın evinde meydana geldi. Toprak evde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı çıkan yangına itfaiye ekibi zamanında ulaşarak söndürme çalışması başlattı. Alev alan tüp ise itfaiye ekibi tarafından evden çıkartılarak kontrol altına alındı.

Korku ve paniğe neden olan yangın, itfaiye tarafından kontrol altına alınırken evde ise maddi hasar meydana geldi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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