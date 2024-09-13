Hakkari'de Esnafa Dolandırıcılık ve Hırsızlık Konusunda Bilgilendirme

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, esnafı ziyaret ederek dolandırıcılık ve hırsızlık konularında bilgilendirdi.

Eğitime ve ihtiyaç sahibi ailelere olan desteği ile adında sıkça söz ettiren Hakkari polisi, bu defa esnafı iş yerlerinde ziyaret etti. Hakkari Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, polis-halk ilişkilerinin geliştirilmesi amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İl Emniyet Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalarda, il merkezi ve ilçelerde halkın yoğun olarak bulunduğu cadde ve sokaklarda esnaf ve vatandaşlara dolandırıcılık ve hırsızlık konulu broşür dağıtılarak bilgilendirme yapıldı. - HAKKARİ