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Hakkari'de Eşi Tarafından Bıçaklanan Kadın Ağır Yaralandı

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde eşi tarafından bıçaklanan R.A. isimli kadın ağır yaralandı. Olayın ardından R.A. hastanede tedavi altına alındı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde eşi tarafından bıçaklanan R.A. isimli kadın ağır yaralandı.

Alınan bilgilere göre olay, öğle saatlerinde Yüksekova Devlet Hastanesinde meydana geldi. İddiaya göre, hastanede görevli O.A. ile eşi R.A. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle O.A., eşi R.A.'yı bıçakladı. Ağır yaralanan R.A. hastanede hemen tedavi altına alındı.

O.A. gözaltına alınırken R.A.'nın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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