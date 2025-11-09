Haberler

Hakkari'de Eş Zamanlı Güvenlik Denetimleri Gerçekleştirildi

Hakkari'de Eş Zamanlı Güvenlik Denetimleri Gerçekleştirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü, kent merkezi ve ilçelerde güvenliği artırmak amacıyla eş zamanlı denetimler yaptı. Uygulamalarda araçlar, sürücüler ve umuma açık alanlar kontrol edildi.

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü, kent merkezi ile Yüksekova, Şemdinli, Çukurca ve Derecik ilçelerinde vatandaşların huzuru ve güvenliği için eş zamanlı denetimler gerçekleştirdi.

Kent merkezi ve ilçelerdeki farklı noktalarda yapılan uygulamalarda araçlar, sürücüler, kimlikler ve umuma açık alanlar büyük bir titizlikle kontrol edildi. Emniyet personeli; kamu düzeninin korunması, suçun önlenmesi ve vatandaşların güvenliğinin temini amacıyla etkin bir çalışma yürüttü. Ekiplerin dikkatli, kararlı ve profesyonel çalışmaları vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.

Yetkililer, toplumun huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmaların kent genelinde kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Erdoğan tartışmalara noktayı koydu: Bahçeli ile aramızda herhangi bir sıkıntı söz konusu değil

Günlerdir konuşulan iddiaya noktayı koydu: Döner dönmez adımı atarız
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yaptıkları hareketle, düğünün önüne geçmeyi başardılar

Yaptıkları hareketle, düğünün önüne geçmeyi başardılar
Bomba iddia: Interpol devrede, 600 futbolcu ifadeye çağrılacak

Korkulan oldu! Interpol, Türkiye'deki 600 futbolcu için harekete geçti
Belçika Dışişleri Bakanı Prevot'un uçağı acil iniş yaptı

Dışişleri Bakanı'nın uçağı adaya acil iniş yaptı
4 yıldır Türkiye'de yaşıyor! İngiliz'in ülkemizle ilgili söyledikleri bomba

4 yıldır Türkiye'de yaşıyor! İngiliz'in ülkemizle ilgili söyledikleri bomba
Yaptıkları hareketle, düğünün önüne geçmeyi başardılar

Yaptıkları hareketle, düğünün önüne geçmeyi başardılar
Ünlü iş insanı ofisinde ölü bulundu

Ünlü iş insanı ofisinde ölü bulundu
Hastanın MR cihazında unutulmasına soruşturma! Personelin iş akdi sonlandırıldı

Devlet hastanesinde büyük skandal! Personelin iş akdi sonlandırıldı
Böylesi ilk kez oluyor! Bomba gibi patladı

Böylesi ilk kez oluyor! Bomba gibi patladı
Putin sağ kolunu neden hiç oynatmıyor? Ortaya atılan iddia ilginç

Putin sağ kolunu neden hiç oynatmıyor! Ortaya atılan iddia ilginç
Selahattin Demirtaş'tan Erdoğan, Bahçeli ve Öcalan'a çağrı: Bir kardeşiniz olarak...

Erdoğan ve Bahçeli'ye "Kardeşim" diyerek çağrı yaptı
Eski Galatasaraylı kabusu yaşıyor! Psikolojisi dağıldı, 'beni çıkartın' dedi

Eski G.Saraylı kabusu yaşıyor! Küstü, "beni çıkartın" dedi
Fabrika yangınında hayatını kaybedenlerden 2'si kardeşmiş

Kozmetik fabrikasındaki yangında yürekleri dağlayan detay
Baba tartıştığı oğlunu silahla vurarak öldürdü

İlçeyi ayağa kaldıran olay! Baba oğlunu silahla vurarak öldürdü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.