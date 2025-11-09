Hakkari'de Eş Zamanlı Güvenlik Denetimleri Gerçekleştirildi

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü, kent merkezi ile Yüksekova, Şemdinli, Çukurca ve Derecik ilçelerinde vatandaşların huzuru ve güvenliği için eş zamanlı denetimler gerçekleştirdi.

Kent merkezi ve ilçelerdeki farklı noktalarda yapılan uygulamalarda araçlar, sürücüler, kimlikler ve umuma açık alanlar büyük bir titizlikle kontrol edildi. Emniyet personeli; kamu düzeninin korunması, suçun önlenmesi ve vatandaşların güvenliğinin temini amacıyla etkin bir çalışma yürüttü. Ekiplerin dikkatli, kararlı ve profesyonel çalışmaları vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.

Yetkililer, toplumun huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmaların kent genelinde kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi. - HAKKARİ