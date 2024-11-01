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Hakkari'de Elektrikli Motosiklet Kazası: İki Yaralı

Hakkari'de Elektrikli Motosiklet Kazası: İki Yaralı
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde üç tekerlekli elektrikli motosiklet, önce bir yayaya ardından bir otomobile çarparak iki kişinin yaralanmasına neden oldu. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 3 tekerlekli elektrikli motosiklet önce yayaya, ardından bir otomobile çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre 3 tekerlekli elektrikli motosiklet önce bir yayaya, ardından ise park halindeki bir araca çarptı. Kazada sürücü ile çarpmanın etkisiyle yere düşen yaya yaralandı. Olayı gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine giden sağlık ekipleri, yaralıları olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken elektrikli motosiklette maddi hasar oluştu. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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