Hakkari'de Elektrik Trafosunda Yangın Çıktı

Hakkari'nin Gazi Mahallesi'nde elektrik trafosunda çıkan yangın itfaiye ekibi tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre yangın, Gazi Mahallesi Avukat Cumhur Keskin Caddesi üzerinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı elektrik trafosunda yangın çıktı. Kıvılcımların kuru otlara sıçraması üzerine alevler yükseldi.

İhbar üzerine bölgeye giden itfaiye ekibi, yangına hemen müdahale ederek evlere sıçramadan söndürdü. - HAKKARİ