Hakkari'de Elektrik Trafosunda Yangın Çıktı
Hakkari'nin Gazi Mahallesi'nde bulunan bir elektrik trafosunda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından hızlı bir şekilde söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenemezken, kıvılcımların kuru otlara sıçramasıyla alevler yükseldi. İtfaiye ekipleri, yangının evlere sıçramadan kontrol altına aldı.
Hakkari'nin Gazi Mahallesi'nde elektrik trafosunda çıkan yangın itfaiye ekibi tarafından söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre yangın, Gazi Mahallesi Avukat Cumhur Keskin Caddesi üzerinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı elektrik trafosunda yangın çıktı. Kıvılcımların kuru otlara sıçraması üzerine alevler yükseldi.
İhbar üzerine bölgeye giden itfaiye ekibi, yangına hemen müdahale ederek evlere sıçramadan söndürdü. - HAKKARİ