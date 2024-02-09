Üye Girişi
Haberler

Hakkari'de dolandırıcılık oyununa son anda müdahale

Güncelleme:

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir vatandaşı, dolandırıcıların oyunundan polis ekipleri son anda kurtardı. Yapılan operasyon sonucunda şahıs ve 573 bin TL dolandırıcılara teslim edilmek üzere Büyükçiftlik Jandarma ekiplerine teslim edildi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir vatandaşı, dolandırıcıların oyunundan polis ekipleri son anda kurtardı.

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Yüksekova Büyükçiftlik Beldesi Jandarma Karakolunun bildirmiş olduğu dolandırıcılık konusu ile ilgili olarak 1 şahsın beldedeki evinde bulunan ziynet eşyalarını alarak Yüksekovalçe merkezine geldi. Şahsın dolandırıcılık konusundan mağdur olabileceği değerlendirilmiş olup mağdur şahsa dolandırıcılık olayı gerçekleşmeden ulaşılmıştır. Yapılan görüşmede; kendisini savcı-hakim olarak tanıtan şahısların, oğlunun FETÖ terör örgütü dosyasından gözaltına alındığını, verdikleri hesaba para göndermezse oğlunun tutuklanacağını beyan etmiştir. Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince mağdur şahsın bahse konu parayı dolandırıcıların hesabına göndermesi engellenerek, mağduriyet yaşamasının önüne geçilmiştir. Şahıs ve 573 bin TL Büyükçiftlik Jandarma ekiplerine teslim edilmiştir" denildi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yüksekova Jandarma Hakkari Dolandırıcılık Güvenlik 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

10 Şubat 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 10 Şubat Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 10 Şubat 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 10 Şubat Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 10 Şubat İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 10 Şubat Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 10 Şubat Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da elektrik kesintisi! Amcadan DNA testi yapılır mı? Adana Demirspor - Kasımpaşa maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Adana Demirspor - Kasımpaşa maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Zula kaldırıldı mı, Zula Google Play'de neden yok? Zula mobil kapandı mı, adı mı değişti? Zula yeni ismi ne? Tactical Strike, Zula mı? Adana Demirspor - Kasımpaşa maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Adana Demirspor - Kasımpaşa maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Cuma günleri Survivor var mı, yok mu? Rüyada şarkı söylediğini görmek anlamı - Rüyada şarkı söylemek, rüyada şarkıcı görmek, rüyada şarkı duymak Rüyada yolculuk yapmak ne anlama gelir? Rüyada uzun yol görmek, rüyada karanlık yol görmek, rüyada yol çalışması görmek anlamı! Kabe nerede? Kabe hangi ülkede?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title