Hakkari'de doğa yürüyüşüne çıkan vatandaş kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
Hakkari'nin Cennet ve Cehennem Vadisinde doğa yürüyüşüne çıkan Cengiz Mavigöz isimli vatandaş, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ekipleri ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen Mavigöz kurtarılamadı. Mavigöz'ün hafta sonu kızının düğününün olacağı öğrenildi.
Hakkari'nin Cennet ve Cehennem Vadisinde doğa yürüyüşüne çıkan Cengiz Mavigöz isimli vatandaş, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Hakkari'nin Kırıkdağ köyündeki Cennet ve Cehennem Buzulları'nda doğa yürüyüşü yapan emekli orman işletme muhafaza memuru Cengiz Mavigöz (57), kalp krizi geçirdi. Olay yerine sağlık ekipleri ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından buzullardan indirilip hastaneye götürülen Mavigöz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Öte yandan doğa tutkunu 57 yaşındaki Mavigöz'ün hafta sonu kızının düğününün olacağı öğrenildi. - HAKKARİ