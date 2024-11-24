Hakkari'de Direksiyon Hakimiyetini Kaybeden Sürücü Aydınlatma Direğine Çarptı

Hakkari'de direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücü aydınlatma direğine çarparak durdu.

Edinilen bilgiye göre, kaza Çevre yolu üzerinde meydana geldi. Ö.Y. yönetimindeki 33 ABB 748 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı refüjdeki aydınlatma direğine çarparak durdu.

Kazada yaralanan olmazken araçta ise maddi hasar meydana geldi. - HAKKARİ