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Hakkari'de Direksiyon Hakimiyetini Kaybeden Sürücü Aydınlatma Direğine Çarptı

Hakkari'de Direksiyon Hakimiyetini Kaybeden Sürücü Aydınlatma Direğine Çarptı
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Hakkari'de direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücü, Çevre Yolu üzerinde aydınlatma direğine çarparak durdu. Kazada yaralanan olmadı ancak araçta maddi hasar meydana geldi.

Hakkari'de direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücü aydınlatma direğine çarparak durdu.

Edinilen bilgiye göre, kaza Çevre yolu üzerinde meydana geldi. Ö.Y. yönetimindeki 33 ABB 748 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı refüjdeki aydınlatma direğine çarparak durdu.

Kazada yaralanan olmazken araçta ise maddi hasar meydana geldi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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