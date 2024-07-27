Hakkari'de dereye uçan otomobildeki 3 kişi yara almadan kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre, kaza, kent merkezine 40 kilometre mesafedeki Kavaklı ve Kaval köylerinin yol ayrımındaki köprüde meydana geldi. Kaval Şelalesini görmek isteyen 3 kişinin içinde bulunduğu otomobil Kaval köprüsünde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye uçtu. Bölgede bir maden firmasının işçileri ters dönen araçtaki 3 kişiyi kurtardı. Kazada yaralanan olmazken araçta maddi hasar meydana geldi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı. - HAKKARİ