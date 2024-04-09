Hakkari'de dereye düşen at köylülerin yardımıyla kurtarıldı

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Taşbaşı köyünde dere yatağına düşen at, köylülerin 7 saatlik çalışması sonucunda hafif yaralı olarak kurtarıldı.

Taşbaşı köyünde geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlayan Lokman Demir'e ait atın dereye düşmesi üzerine köy halkı seferber oldu. Yapılan 7 saatlik çalışmanın ardından at, hafif yaralı olarak kurtarıldı.

Demir, 7 nüfusluk ailesinin geçimini at sayesinde sağladığını belirterek, "Yaz aylarını bekleyerek dağda pancar toplayarak aile bütçemize katkıda bulunuyoruz. Atımız dere yatağına düştü ve burada mahsur kaldı. Köy sakinlerinin yardımı ile 7 saatlik çalışma sonrasında kurtarabildik. Atın karnında yaralanma olduğunu tespit ettik. Yağmur altında saatlerce bize yardımcı olan herkese ayrı ayrı teşekkür ederiz" dedi. - HAKKARİ