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Hakkari'de Dağdan Kopan Kayalar Araç Üzerine Düştü

Hakkari'de Dağdan Kopan Kayalar Araç Üzerine Düştü
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Hakkari'de Seyir Tepesi yakınlarında dağdan kopan kayalar bir aracın üzerine düştü ve büyük maddi hasara yol açtı. Sürücü şans eseri yaralanmadan kurtuldu.

Hakkari'de dağdan kopan kayalar bir araca düşerek büyük maddi hasara yol açtı.

Alınan bilgilere göre olay, kent merkezine 5 kilometre mesafedeki Seyir Tepesi yakınlarında meydana geldi. Hakkari'ye gelmekte olan 24 K 16662 Irak plakalı Chery marka aracın üzerine, dağdan kopan kayalar düştü. Kayaların çarpması sonucu aracın ön kısmı ve arka tarafı ciddi şekilde zarar gördü. Sürücü olayda şans eseri yara almadan kurtulurken, olay sonrası trafik tek şeritten sağlandı.

Yolda ilerleyen diğer sürücüler, düşen kayaları ve hasar gören aracı cep telefonlarıyla görüntüledi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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