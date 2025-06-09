Hakkari'de Dağdan Düşen Yaralı Şahıs Kurtarıldı

Hakkari'de Dağdan Düşen Yaralı Şahıs Kurtarıldı
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Hakkari'de pancar toplarken dengesini kaybedip dağdan düşen Suphi Kaya, AFAD ve diğer kurtarma ekiplerinin 4 saat süren çalışması sonucu kurtarıldı.

Hakkari'de dağdan düşen yaralı şahıs kurtarıldı

HAKKARİ - Hakkari'de pancar toplarken dengesini kaybedip dağdan düşerek yaralanan şahıs kurtarıldı.

Alınan bilgilere göre olay, Oğul köyü mevkisinde meydana geldi. Bir kişinin pancar toplamak için dağa çıktığı ve dengesini kaybederek düştüğü ihbarının 112 Acil Çağrı Merkezine yapılması üzerine AFAD, UMKE, Jandarma Arama ve Kurtarma ve ambulans ekibi hemen bölgeye sevk edildi. Ekiplerce yapılan 4 saatlik çalışmalar sonucunda dron desteğiyle yaralı Suphi Kaya'nın yeri tespit edildi. Ekipler tarafından bulunduğu yerden alınan yaralı, ambulans görevlilerine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MİMAR KAYA - 3.Sayfa
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