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Hakkari'de Dağdan Düşen Adamın Cansız Bedenine Ulaşıldı

Hakkari'de Dağdan Düşen Adamın Cansız Bedenine Ulaşıldı
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Hakkari'nin Sümbül Mahallesi'nde arılarına bakmaya giden 50 yaşındaki Hacı Piro Özek'ten 5 saat haber alınamaması üzerine başlatılan arama çalışmaları sonucunda, dağdan düşerek hayatını kaybettiği belirlendi.

Hakkari'de arılarına bakmaya giderken dağdan düşen adamın cansız bedenine ulaşıldı.

Hakkari'nin Sümbül Mahallesi Mezarlık bölgesinde arılarına bakmak üzere dağa çıkan 50 yaşındaki Hacı Piro Özek'ten 5 saat boyunca haber alınamıyordu. Ailesinin uzun süre telefonla iletişim kuramaması üzerine durumu yetkililere bildirmeleriyle arama çalışmaları başlatıldı. İhbarın ardından bölgeye itfaiye, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, geniş çaplı bir arama başlatarak Özek'in cansız bedenine ulaştı. Yapılan incelemenin ardından, Özek'in dağdan düşerek hayatını kaybettiği belirlendi. Özek'in cesedi, ekipler tarafından uçurumdan alınarak otopsi işlemleri için hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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