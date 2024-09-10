Hakkari'de Çocuk ve Gençlerin Korunması İçin Denetimler Yapıldı

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda, çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik okul çevreleri ile servis araçları dahil toplam 328 nokta denetlendi.

Hakkari polisi; 97 okul çevresi, 14 metruk bina, 21 internet salonu, 4 iddia ve ganyan bayii, 6 market/büfe, 22 park ve bahçe, 37 umuma açık iş yeri, 127 okul servis aracı olmak üzere 328 noktada denetim yaptı. İki okul servis aracına ilgili maddelerden cezai işlem uygulanırken, denetimlerin aralıksız devam edeceği belirtildi. - HAKKARİ