Hakkari'de Çocuk ve Gençlerin Korunması İçin Denetim Yapıldı

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri, "Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri ile Servis Araçları Denetimi"ne yönelik uygulama yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 07.30-18.00 saatleri arasında okulla ilişkisi bulunmayan şüpheli şahıslara yönelik ve bu yerlerin yakınındaki park ve bahçeler, metruk binalar gibi umuma açık yerlerde çalışma yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri ile Servis Araçları Denetimi uygulamasında; 97 okul çevresi, 14 umuma açık iş yeri, 7 park-bahçe, 2 metruk bina, 68 şahsi araç ve 135 servis aracı kontrol edilmiş, 570 kişi sorgulanmış ve 2 yoklama kaçağı tespit edilmiş" denildi. - HAKKARİ