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Hakkari'de Çocuk Oyun Parkı Ateşe Verildi

Hakkari'de Çocuk Oyun Parkı Ateşe Verildi
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Hakkari'nin Merzan Mahallesi'nde kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından çocuk oyun parkı ateşe verildi. Parkta büyük hasar meydana gelirken, mahalle sakinleri sorumluların yakalanmasını istiyor.

Hakkari'de çocuk oyun parkı, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından ateşe verildi.

Edinilen bilgilere göre olay, öğle saatlerinde Merzan Mahallesi'nde bulunan parkta meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından ateşe verilen parktaki banklar ve çocuk oyun grupları hasar gördü.

Saldırganlar önce parkın duvarlarına yazılar yazdı, ardından oyun grubu ve bankları ateşe verdi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri söndürdü.

Mahalle sakinleri, sorumluların bir an önce yakalanıp cezalandırılmasını istedi. Güvenlik güçlerinin olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yetkililer, vatandaşların kamuya açık alanlara zarar verilmemesi konusunda duyarlı olmaları gerektiğini hatırlatarak, benzer durumlarla karşılaşıldığında yetkililere haber verilmesini istedi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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