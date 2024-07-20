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Hakkari'de Cinnet Geçiren Şahıs Babasını Öldürdü, Kardeşini Yaraladı

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Hakkari'nin Gazi Mahallesi'nde cinnet geçiren N. M., babasını silahla öldürdü ve kardeşini yaraladı. Olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi, soruşturma başlatıldı.

Hakkari'nin Gazi Mahallesi'nde cinnet geçiren N. M., babasını öldürdü, kardeşini de yaraladı.

Hakkari'nin Gazi Mahallesi'nde öğle saatlerinde meydana gelen olayda, baba İ. M. ile oğlu N.M. arasında tartışma çıktı. Baba İ. M. oğlunu evinden çıkarmak isteyince tartışma şiddetlendi. Bunun üzerinde N. M. babasına ve kardeşine silahla 7 el ateş etti. Baba olay yerinde hayatını kaybederken, kardeşi L. M. ise yaralandı.

Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ve polis sevk edilirken, olay yeri inceleme ekipleri tarafından mahallenin giriş ve çıkışlara kapatıldı. Olayda yaralanan ve ambulansla hastaneye kaldırılan L.M.'nin ise sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Hakkari Baba 3.Sayfa Güncel Haberler

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