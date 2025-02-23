AK Parti'de büyük değişim! İşte MKYK listesindeki isimler

AK Parti MKYK belli oldu! Listede birbirinden sürpriz isimler var
Özlem Zengin, AK Parti'nin yeni MKYK listesinde yer almadı

Kura töreninde yeğenini Erdoğan'la tanıştıran Özlem Zengin'e soğuk duş
Erdoğan'ın masasındaki son anket

Erdoğan'ın masasındaki son anket! Yardımcısı canlı yayında açıkladı
Süleyman Soylu, AK Parti MKYK listesinde yer almadı

Erdoğan neşteri vurdu! Listede tüm gözler onu aradı ama bulamadı

Hakkari'de Çığ Uyarısı: İki Yerleşim Yeri Tehdit Altında

Hakkari'de Çığ Uyarısı: İki Yerleşim Yeri Tehdit Altında
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hakkari İl Özel İdaresi, çığ düşme riski nedeniyle iki yerleşim yeri için uyarıda bulundu. Karla mücadele ekipleri, 2 köyün yollarını açmakta zorluk çekti.

Hakkari İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, 2 yerleşim yeri için çığ uyarısında bulundu.

İl genelindeki tüm köy ve mezra yollarını yeniden ulaşıma açan Hakkari İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, çığ tehlikesi nedeniyle açılamayan 2 yerleşim yeri için çığ uyarısında bulundu. İl genelindeki köy ve mezra yollarına zamanında müdahale ederek yeniden ulaşıma açan karla mücadele ekibi, yer yer 3 metre karla mücadele etti. İş makinelerinin yer yer zor anlar yaşadığı bölgelerde çalışmalar güçlükle yürütüldü.

1 köy ve 1 mezrada çığ tehlikesi

Hakkari İl Özel İdaresi karla mücadele ekibi, tüm köy ve mezra yollarını yeniden ulaşıma açtıklarını belirterek, çığ düşme riski bulunan Şemdinli ilçesine bağlı Alan köyü ile Yüksekova ilçesi Armutdüzü köyüne bağlı Aktoprak mezrası yolunda çalışma yapamadıklarını belirttiler. Bu köy ve mezra yollarının kapalı olduğunu belirten il özel idaresi yetkilileri, vatandaşların düşmesi muhtemel çığlara karşı dikkatli olması uyarısını yeniledi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Bebeklerin sağlığını tehlikeye attılar! İki zincir market mühürlendi
img

Daha oynanmadan tarihe geçti
img

"Ağır misafirlerimiz var" deyip kapıyı açtı, sonrası inanılmaz
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Partilerinden istifa eden 3 vekil, AK Parti'ye katıldı

Kongreye damga vuran görüntü! 3 vekil resmen AK Parti'de
Federasyondan ortalığı karıştıracak karar: Bu kupa Galatasaray'dan alınıp Fenerbahçe'ye verilecek

Bu kupa Galatasaray'dan alınıp Fenerbahçe'ye verilecek
Aileler arasında kız isteme kavgası: 3 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

İki aile arasında kız isteme kavgası: 3 ölü, 7 yaralı
Dursun Özbek'in Fenerbahçe derbisi için aldığı prim kararı herkesi şaşırttı

Dev derbi için aldığı prim kararı herkesi şaşırttı!
AK Parti kısmi af için düğmeye bastı! Kritik tarih 31 Temmuz 2023

Kısmi af geliyor! Kritik tarih 31 Temmuz 2023
İYİ Parti'den istifa eden Ünal Karaman, AK Parti MKYK'sında

Kalabalığın arasında görüntülenmişti! AK Parti'nin listesinde o da var

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.