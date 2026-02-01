Hakkâri-Van ve Şırnak yolunda çığ alarmı

Hakkari'de yoğun kar yağışı ve ardından gelen yağmur sonrası Van-Hakkari ve Şırnak yolunun üç ayrı noktasına çığ düştü.

Hakkari'de etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve gece saatlerinde yağan yağmur, çığ tehlikesini beraberinde getirdi. Zap Kanyonu boyunca uzanan Hakkari-Van ve Hakkari-Şırnak karayolunun üç ayrı noktasına gün içerisinde küçük ve büyük çaplı çığlar düştü. Çığ düşmeleri nedeniyle karayolu ulaşıma kapanırken, bölgede güvenlik önlemleri artırıldı. Karayolları ile AFAD'a bağlı ekiplerin yoğun çalışması sonucu çığ temizleme ve yol açma çalışmaları kısa sürede tamamlandı. Yapılan çalışmaların ardından karayolu kontrollü şekilde yeniden trafiğe açıldı.

Yetkililer, bölgede çığ riskinin devam ettiğini belirterek sürücüleri dikkatli olmaları, zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları ve yapılan uyarılara riayet etmeleri konusunda uyardı. - HAKKARİ