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Hakkari'de Buğday Nişastası Yüklü Çuvallarda Eroin Ele Geçirildi

Hakkari'de Buğday Nişastası Yüklü Çuvallarda Eroin Ele Geçirildi
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Yüksekova'da yapılan operasyonda, buğday nişastası yüklü çuvallar arasında 60 kilo 200 gram eroin maddesi bulundu. Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu madde imal ve ticaretine karşı yürütülen çalışmaların devam ettiğini açıkladı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde buğday nişastası yüklü çuvallar içerisinde 60 kilo 200 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda, "Uyuşturucu Madde İmal ve Ticaretini" önlemek amacıyla yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Yapılan çalışmalarda; Yüksekova ilçesinde durumundan şüphelenilen bir çekici ve dorse üzerinde yapılan aramada; dorse içerisinde bulunan toplam ağırlığı 25 ton gelen bin adet buğday nişastası yüklü çuvallar içerisinde 5 adet çuvala zulalanmış halde toplam ağırlığı 60 kilo 200 gram gelen eroin maddesi ele geçirilmiştir. Bahse konu aracın sürücüsü olan şüpheli şahıs ile ilgili gerekli adli tahkikat devam etmektedir" denildi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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