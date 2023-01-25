Hakkari'de boğazı kesilmiş halde bulunan kadın toprağa verildi 3. Sayfa Haberleri Hakkari'de boğazı kesilmiş halde bulunan 2 çocuk annesi kadın toprağa verildi. Hakkari'de boğazı kesilmiş halde bulunan 2 çocuk annesi kadın toprağa verildi. Dün gün akşam saat 18.00 sıralarında Bulak Mahallesi Kayacan Caddesi'nde meydana gelen olayda, 2 çocuk annesi M.C. evinde boğazı kesilmiş halde bulundu. Evde bulunan kocasının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine bölgeye polis ile birlikte gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kadının hayatını kaybettiği belirlenmişti. Olay ile ilgili kocası ve yanında bulunan 2 kişi, ifadeleri alınmak üzere karakola götürülmüştü. 2 çocuk annesi M.C., Sümbül Mahallesi'ndeki mezarlıkta gözyaşları arasında toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - HAKKARİ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Hakkari 3. Sayfa Haberler

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