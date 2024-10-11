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Hakkari'de Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı Yapıldı

Hakkari'de Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı Yapıldı
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Hakkari'de bağımlılıkla mücadele il koordinasyon kurulu toplantısı, Vali Yardımcısı Abdulkadir Işık başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda bağımlılıkla mücadele faaliyetleri ve alınan kararlar değerlendirildi.

Hakkari'de bağımlılıkla mücadele il koordinasyon kurulu toplantısı Vali Yardımcısı Abdulkadir Işık başkanlığında yapıldı.

İl Sağlık Müdürlüğünün konferans salonunda düzenlenen toplantıya paydaş kurum amirleri ve temsilcileri katıldı. Toplantıda bağımlılıkla mücadele ile ilgili bilgilendirme yapılarak önceki toplantılarda alınan kararlar ve bu doğrultuda yapılan çalışmaların değerlendirmesi yapıldı.

Toplantıda, okullarda ve üniversitede öğrencilere, halka yönelik bilgilendirme faaliyetleri, kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının bağımlılıkla ilgili çalışmaları, kolluk kuvvetlerinin almış olduğu güvenlik önlemleri, bağımlılıkla mücadelede kurumlar arası işbirliği ve koordinasyonu artırmak ve bağımlılıkla mücadelede yapılacak çalışmalar için kararlar alındı. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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