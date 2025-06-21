Hakkari'de Askeri Araç Kazası: 8 Yaralı

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Hakkari'nin Irak sınır hattında görev dönüşü sırasında askeri aracın devrilmesi sonucu 8 asker yaralandı. Yaralı askerler, hızlı müdahale ile helikopterle hastaneye sevk edildi.

Hakkari'nin Irak sınır hattında görev dönüşü sırasında askeri aracın kaza yapması sonucu 8 asker yaralandı.

Hakkari'nin Irak sınır hattında görev dönüşü sırasında Türk Silahlı Kuvvetlerine ait bir askeri aracın henüz belirlenemeyen bir nedenle devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 asker yaralandı. Kaza sonrası olay yerine hızla müdahale edilirken, yaralı askerler, askeri helikopterle Hakkari Fatih Kışlasına tahliye edildi. Buradan da ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesine sevk edilen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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