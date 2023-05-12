Hakkari'de askeri araç devrildi: 3 yaralı

HAKKARİ - Hakkari'de askeri aracın devrilmesi sonucu 3 asker yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, Hakkari-Van kara yolu üzerinde bulunan Kırıkdağ köyünde meydana geldi. Bilinmeyen bir nedenden dolayı askeri araç devrilirken, 3 asker ise yaralandı. Yaralılar bölgeye gönderilen ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bir süre trafiğe kapanan Hakkari-Van kara yolu ise yeniden ulaşıma açıldı.