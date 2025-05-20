Hakkari'de Asayiş Toplantısı: Suç Oranlarında Önemli Düşüş

Hakkari'de Asayiş Toplantısı: Suç Oranlarında Önemli Düşüş
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Hakkari Valisi Ali Çelik başkanlığında gerçekleştirilen asayiş toplantısında, il genelinde suç oranlarında geçen yıla göre önemli iyileşmeler kaydedildiği belirtildi. Kişilere karşı işlenen suçlarda %9, malvarlığına karşı işlenen suçlarda %38 oranında azalma yaşandı.

Hakkari Valisi Ali Çelik'in başkanlığında asayiş toplantısı gerçekleştirildi.

İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu ve İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz ve ilgili birim amirlerinin katıldığı toplantıda, 1-17 Mayıs 2025 tarihleri arasında il genelinde meydana gelen olayların bir önceki yılın aynı dönemiyle karşılaştırmalı analizleri içeren brifingler değerlendirildi. Yapılan sunumlarda, asayiş alanında önemli iyileşmeler kaydedildiği görüldü. Verilere göre, kişilere karşı işlenen suçlarda yüzde 9 oranında azalma, malvarlığına karşı işlenen suçlarda yüzde 38 oranında azalma, kasten yaralama olaylarında yüzde 5 oranında azalma, dolandırıcılık suçlarında yüzde 48 oranında azalma, aile içi ve kadına karşı şiddet olaylarında yüzde 5 oranında azalma yaşandığı, ayrıca narkotik suçlarla mücadelede yapılan başarılı operasyonlar yüzde 45 oranında artarken, kaçakçılık suçlarına yönelik operasyonlar da yüzde 2 oranında artış gösterdiği belirtildi. Toplantıda, ayrıca söz konusu 17 günlük süre zarfında çeşitli suçlardan aranan 244 şahsın yakalandığı bilgisi paylaşıldı. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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