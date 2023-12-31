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Hakkari'de art arda meydana gelen depremler sonrası halk sokaklara döküldü

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Hakkari'de meydana gelen 4.4 ve 4.5 büyüklüğündeki depremlerin ardından vatandaşlar korkudan sokağa çıktı. Araç sahipleri akaryakıt istasyonlarına koşarken, bazı vatandaşlar ise dışarıda bekleyişlerini sürdürüyor.

Hakkari'de art arda meydana gelen 4.4 ve 4.5 büyüklüğündeki iki ayrı depremin ardından halk sokaklara döküldü.

Afad tarafından yapılan açıklamada, akşam saatlerinde Yüksekova'da 4.4 ve 4.5 büyüklüğünde iki ayrı deprem meydana geldiği bildirilmişti. Şimdiye kadar herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı kentte vatandaşlar korkudan sokağa döküldü. Araç sahipleri akaryakıt istasyonlarına koşarken, bazı vatandaşlar ise dışarıda yaktıkları ateş başında bekleyişlerini sürdürüyor. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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