Hakkari'de Arılarına Bakmaya Giden Adam Dağdan Düşerek Hayatını Kaybetti

Hakkari'de dün akşam arılarına bakmak için çıktığı dağdan düşerek ölen Hacı Piro Özek, aile mezarlığında toprağa verildi.

Dün akşam saatlerinde Sümbül Mahallesi Mezarlık bölgesinde arılarına bakmak üzere dağa çıkan 50 yaşındaki 6 çocuk babası Hacı Piro Özek'ten 5 saat boyunca haber alınamadı. Ailesinin uzun süre telefonla iletişim kuramaması üzerine durumu yetkililere bildirmeleriyle arama çalışmaları başlatıldı. İhbarın ardından bölgeye itfaiye, polis, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, geniş çaplı bir arama başlatarak Özek'in cansız bedenine ulaştı. Yapılan otopsinin ardından cenazesi ailesi tarafından hastane morgundan alınan Özek, Karşıyaka Mahallesi aile mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi. - HAKKARİ