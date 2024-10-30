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Hakkari'de Aranan Uyuşturucu Tüccarı Yakalandı

Hakkari'de Aranan Uyuşturucu Tüccarı Yakalandı
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Hakkari'de jandarma ekipleri, 23 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan uyuşturucu suçlusu İ.I.'yı yakalayarak adli makamlara sevk etti.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde 23 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan şahsı yakaladı.

Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama" suçundan aranan ve 23 yıl 2 ay hapis cezası bulunan 1997 doğumlu İ.I. isimli şahıs, Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan yol kontrol faaliyetinde, Yüksekova ilçesi Yeniköprü Kontrol Noktasında yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi Hakkari'nin huzuru, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için suç ve suçlu ile mücadele kapsamında çalışmalara 7/24 aralıksız devam ediyor" denildi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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